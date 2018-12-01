Таблица коэффициентов УЕФА: победы Шахтера и Динамо не помогли Украине уменьшить отставание от Бельгии

По итогам 5 тура еврокубков Украина набрала 4 очка в таблице коэффициентов УЕФА и продолжает занимать 9 место.

На этой неделе Украина пополнила свою копилку в таблице коэффициентов УЕФА 4 очками, то есть 0,8 баллами. Постарались Шахтер и Динамо – "горняки" одержали первую победу в Лиге чемпионов 2018/19, обыграв Хоффенхайм, а Динамо на выезде минимально обыграло Астану и гарантировало себе выход в 1/16 финала Лиги Европы. Шахтер благодаря победе над немцами тоже сохранил неплохие шансы на евровесну.

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В целом Динамо в сезоне 2018/19 добыло уже 10 очков, Шахтер – 8. 2 балла в активе Ворсклы, по по 1,5 очка набрали Заря и Мариуполь.

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Таким образом в сезоне 2018/19 украинские клубы суммарно набрали 4,600 баллов. Всего же за последние 5 лет Украина набрала 37,900 баллов и продолжает занимать 9 место в таблице коэффициентов УЕФА. Бельгия, которая по итогам 4 тура опередила Украину, теперь увеличила свой отрыв, который уже составляет 0,4 балла. Такой результат бельгийцам принесли ничьи Генка, Андерлехта и Брюгге плюс победа Стандарда. При этом у Бельгии остается больше количество команд в еврокубках – 4 против 3 у Украины.

На 10 позиции продолжает размещаться Турция, в активе которой 33.800 баллов. Стоит отметить, что 7, 8 и 9 места дают право на одинаковое представительство команд в еврокубках. А вот 10 ступенька заставит вице-чемпиона начинать путь в Лигу чемпионов не с третьего раунда квалификации, а со второго.

При этом такой печальный итог для Украины довольно вероятен – ведь летом 2019 года у нас отпадет 10 баллов, а у Турции только 6. Поскольку разрыв прямо сейчас составляет около 4 баллов, Украина кровь из носу необходимо завершить еврокубковый сезон с лучшим показателем, чем у Турции. При этом у турок также пока остались 4 команды в еврокубках.

Верхушка рейтинга осталась без изменений – Испания, Англия и Италия.

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