Шахтер расписал ничью с Фейеноордом в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. "Футбол 24" совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает, как после этого изменился "урожай" Украины в таблице коэффициентов УЕФА.

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Ничьей Шахтер заработал для Украины 1 пункт. Поскольку все наши достижения делятся на 5 команд, коэффициент страны по итогам недели увеличился на 0,2 очка.

Еще после первых матчей плей-офф украинские клубы выполнили главную задачу – гарантировали топ-15 с двумя командами в Лиге чемпионов и сохранением 5 полпредов. Сейчас продолжается борьба за 13-е место со Швейцарией, которой проигрываем 0,425 очка.

Конкурент вчера нарастил преимущество, хоть и показал аналогичный результат. Базель сыграл вничью со Слованом и заработал 1 пункт. Однако Швейцария была представлена 4 командами в еврокубках, потому получила 0,25 очка в таблицу коэффициентов.

Отыграть такое отставание несложно. Шахтеру нужно выступить лучше Базеля. Выход в следующий раунд Лиги Европы принесет "горнякам" бонусный пункт, в то время как Базель не может зарабатывать бонусы вплоть до полуфинала Лиги конференций.

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Замахнуться на 12 строчку почти нереально, ведь там идет Турция, у которой 2,2 очка отрыва и еще три команды в Европе. Правда, на этой неделе турки провалились. Фенербахче проиграл Севилье, Сиваваспор уступил Фиорентине и только Истанбул Башакшехир набрал балл ничьей с Гентом.

На вершине таблицы коэффициентов следует отметить слабые выступления испанских клубов и традиционные успехи АПЛ. Италия единственная сохраняет всех (7) представителей в еврокубках. Франция же осталась с одной командой после вылета ПСЖ (Ницца в Лиге конференций).