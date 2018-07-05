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Табарес: Очень хотим выиграть матч против сборной Франции

20:48 30 Читати українською
Табарес: Очень хотим выиграть матч против сборной Франции
Оскар Табарес / Фото из соцсетей

Наставник сборной Уругвая Оскар Табарес поделился мыслями относительно предстоящего матча 1/4 финала ЧМ-2018 против сборной Франции.

"Мы не знаем, что произойдет завтра, но очень хотим выиграть этот матч", – рассказал Табарес пресс-службе ФИФА.

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Добавим, поединок 1/4 финала Мундиаля между Францией и Уругваем состоится завтра, 6 июля. Начало матча в 17:00 по киевскому времени.

Напомним, в 1/8 финала подопечные Табареса победили сборную Португалии (2:1), а французы оказались сильнее аргентинцев (4:3).

ЧМ 20181/4 финала

Уругвай - Франция: Пятница 06 июля 2018

Уругвай
до матча
19
час
:
24
мин
Франция
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Теги
ЧМ 2018 Уругвай Уругвай Оскар Табарес Уругвай - Франция
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