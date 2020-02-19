Таарабт: Шахтер очень сильный и заслуживает уважения

Полузащитник португальской Бенфики Адель Таарабт поделился ожиданиями накануне матча 1/16 финала Лиги Европы против Шахтера.

"Все игроки Бенфики очень квалифицированные. Кто бы завтра не вышел рядом со мной в центре поля, он будет играть на высоком уровне. Я не оглядываюсь назад, я смотрю только вперед. Если я нахожусь сейчас здесь, в Бенфике, то так и нужно.

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В последних матчах, несмотря на отрицательный результат, мы играли очень хорошо, у нас многое получалось. Конечно из-за этого на команду оказывают давление, но мы чувствуем себя хорошо и готовы к завтрашнему матчу против Шахтера.

К каждой игре мы готовимся, чтобы победить. Конечно, мы уважаем Шахтер, который также, как и мы, играл в Лиге чемпионов. Этот клуб очень сильный и заслуживает уважения. Однако мы настроены на победу и хотим показать качественную игру", – сказал Таарабт.

Поединок 1/16 финала Лиги Европы Шахтер – Бенфика состоится уже завтра, 20 февраля, в Харькове на ОСК Металлист. Начало встречи – в 19:55.

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