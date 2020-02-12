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Таарабт пугает Шахтер брутальным фолом в Кубке Португалии – не обошлось без крови

10:05 64 Читати українською
Таарабт пугает Шахтер брутальным фолом в Кубке Португалии – не обошлось без крови
Таарабт / фото из открытых источников

Неприятный эпизод случился во время ответного матча полуфинала Кубка Португалии между Бенфикой и Фамаликаном.

Полузащитник "орлов" Адель Таарабт в борьбе за верховой мяч жестко сыграл против оппонента, нанеся тому удар локтем. На лице игрока Фамаликана появилась кровь. Примичательно, что марокканец даже не получил предупреждение за этот эпизод.

Бенфика стала первым финалистом Кубка Португалии

Добавим, что сам поединок завершился вничью (1:1). Поскольку в первом полуфинальном матче Бенфика в родных стенах одержала победу (3:2), то именно лиссабонцы стали первыми участниками финала Кубка Португалии.

Напомним, что действующие чемпионы Португалии являются соперником донецкого Шахтера в 1/16 финала Лиги Европы, первый матч этого противостояния состоится уже 20 февраля в Харькове, начало в 19:55.

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Бенфика Бенфика Видеоновости Адель Таарабт Адель Таарабт Португалия
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