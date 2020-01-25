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Таарабт: Будем напряженно работать, чтобы победить Шахтер

16:10 52 Читати українською
Таарабт: Будем напряженно работать, чтобы победить Шахтер
Адель Таарабт (в центре) / Фото из открытых источников

Полузащитник португальской Бенфики Адель Таарабт поделился ожиданиями от участия в Лиге Европы.

 

"Бенфика – отличный клуб, который всегда будет принимать участие во множестве соревнований одновременно. Здесь приветствуют любого исполнителя, который может добавить качества игре команды. Но есть и свой стиль. Я, например, должен был подстраиваться под требования тренера Бруно Лаге. Он играет по схеме 4-4-2, которая для меня была необычной. Поэтому я стараюсь понять, что наставник ждет от меня на поле и как я могу помочь партнерам.

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Мы всегда настраиваемся на каждый поединок. Признаюсь честно, я думал, что мы выйдем в плей-офф самого престижного клубного турнира Европы, ведь у нас команда уровня Лиги чемпионов. Однако сейчас мы находимся в Лиге Европы и знаем, что матчи в феврале будут решающими для определения планов клуба на окончании сезона. Мы будем напряженно работать, чтобы победить донецкий Шахтер. Бенфика всегда настроена на победу, но уважает каждого соперника", – цитирует Таарабта португальское издание A Bola.

Напомним, первый поединок между Шахтером и Бенфикой в ​​Лиге Европы состоится в Харькове 20 февраля в 19:55. Ответный матч в Лиссабоне – уже через неделю, 27 февраля, в 22:00.

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Лига Европы Бенфика - Шахтер Адель Таарабт Адель Таарабт Шахтер Шахтер Бенфика Бенфика
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