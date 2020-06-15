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"Сыну придется все лето работать на этот штраф", – мать горе-стрикера извинилась за инцидент в матче Барселоны

20:05 58 Читати українською
"Сыну придется все лето работать на этот штраф", – мать горе-стрикера извинилась за инцидент в матче Барселоны
Мальорка – Барселона / Фото AS

Мать фаната, который едва не сорвал поединок между Мальоркой и Барселоной, попыталась объяснить мотивы сына.

 
Артуро Видаль 2’
Мартин Брейтуэйт 37’
Жорди Альба 79’
Лионель Месси 90+3’
2’ Артуро Видаль
37’ Мартин Брейтуэйт
79’ Жорди Альба
90+3’ Лионель Месси

"Мой ребенок не знал, что делает. Я хочу попросить прощения от своего имени. Я мать-одиночка с тремя детьми и плохим материальным положением. Это больше не повторится.

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Полиция позвонила мне, сыну придется работать все лето, чтобы заплатить за этот штраф. Мой сын все еще ребенок и находился под влиянием своих друзей", – цитирует женщину Cuatro.

Напомним, во время матча 28-го тура Ла Лиги юный болельщик выбежал на поле, чтобы сделать селфи с Месси. Ла Лига жестко отреагировала на этот инцидент из-за нарушения медицинского протокола и планирует судиться со стрикером.

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Испания Мальорка - Барселона Лионель Месси Лионель Месси Барселона Барселона футбольные фанаты
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