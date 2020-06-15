"Сыну придется все лето работать на этот штраф", – мать горе-стрикера извинилась за инцидент в матче Барселоны

Мать фаната, который едва не сорвал поединок между Мальоркой и Барселоной, попыталась объяснить мотивы сына.

"Мой ребенок не знал, что делает. Я хочу попросить прощения от своего имени. Я мать-одиночка с тремя детьми и плохим материальным положением. Это больше не повторится.

Мальорка – Барселона: фанат выбежал на поле, несмотря на пустые трибуны – сюрреализм дня в Испании

Полиция позвонила мне, сыну придется работать все лето, чтобы заплатить за этот штраф. Мой сын все еще ребенок и находился под влиянием своих друзей", – цитирует женщину Cuatro.

Напомним, во время матча 28-го тура Ла Лиги юный болельщик выбежал на поле, чтобы сделать селфи с Месси. Ла Лига жестко отреагировала на этот инцидент из-за нарушения медицинского протокола и планирует судиться со стрикером.

Барселона уничтожила Мальорку: шикарный футбол "блаугранас", перформанс Месси и Альбы, Кубо – бесстрашный самурай