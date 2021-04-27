"Я не люблю осуждать других людей. Не мне это делать. У каждого есть право говорить то, что он хочет. Я первый пользуюсь этим правом. Ни в коем случае я не хотел бы, чтобы кто-то ограничивал мою свободу слова.

Аньелли дал повод для слухов о смене Пирло – все из-за просмотра фиаско Ювентуса с экс-наставником туринцев

Родители прививали мне эти идеи. Особенно – слушать других. Но я думаю, что всему есть предел. И уже некоторое время его постоянно пересекают.

Мне 17 лет, и я каждый день получаю сообщение такого рода. Не потому, что я делаю что-то особенное, а просто потому, что я сын тренера, который не может сделать так, чтобы всем все нравилось. Наверное, это моя "вина". Наверное, поэтому мне угрожают смертью и пишут оскорбления каждый день.

Хотел бы попросить вас на секунду поставить себя на мое место и задаться вопросом: "А как бы чувствовал себя я?" – написал Николо в Instagram и добавил скриншот сообщения с пожеланием смерти себе и отцу.

Напомним, Пирло возглавил Юве летом. Туринцы вылетели из ЛЧ на стадии 1/8 финала, а после 33-х туров Серии А Ювентус расположился на 4-й строчке.

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