Андрей Шевченко лично летал в Порту, чтобы воочию понаблюдать за игрой своей бывшей команды. Однако не все его дети были в этот вечер на стадионе.

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В частности, Джордан Шевченко (старший сын) имел возможность посетить Эштадиу ду Драгау, а на два года младший Кристиан – нет. Последний смотрел финал дома в компании друзей и горячо отреагировал на гол Кая Хаверца, который, в конце концов, оказался победным.

Стоит добавить, что семья Андрея Шевченко живет в Лондоне, а Кристиан даже занимается футболом в академии Челси.

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Джордан Шевченко (на фото – второй справа)

