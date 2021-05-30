Сыновья Шевченко в финале Лиги чемпионов болели за Челси – эмоциональное видео
Сыновья главного тренера сборной Украины в разных условиях поддерживали любимую команду.
Андрей Шевченко лично летал в Порту, чтобы воочию понаблюдать за игрой своей бывшей команды. Однако не все его дети были в этот вечер на стадионе.
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В частности, Джордан Шевченко (старший сын) имел возможность посетить Эштадиу ду Драгау, а на два года младший Кристиан – нет. Последний смотрел финал дома в компании друзей и горячо отреагировал на гол Кая Хаверца, который, в конце концов, оказался победным.
Стоит добавить, что семья Андрея Шевченко живет в Лондоне, а Кристиан даже занимается футболом в академии Челси.
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Джордан Шевченко (на фото – второй справа)