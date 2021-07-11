Лионель Месси имеетт невероятную домашнюю поддержку. Это еще раз подтвердили его сыновья, которые горячо болели за Аргентину.

"Альбиселесте" одолели Бразилию в финале Копа Америка-2021 (1:0). Первой с 1993 года большой победе радовалось большинство Аргентины, дети Месси не были исключением.

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После матча они спели песню в честь триумфа отца и Ко. "Вперед Аргентина, вперед", – напевали Тьяго, Матео и Чиро. Все это Антонелла Рокуццо, жена Лео, сняла на телефон и поделилась видео в своем Instagram.

Заметим, для самого Месси трофей Копа Америка – первый серьезный в футболке сборной Аргентины.

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