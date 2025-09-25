В этой игре с Хаддерсфилдом за "горожан" дебютировали три игрока. Двумя из них оказались братья Хески – 17-летний вингер Риган и 19-летний полузащитник Джейден. Об этом информирует ВВС.

Оба игрока являются сыновьями бывшего нападающего Лестера, Ливерпуля, Бирмингема, Уигана, Астон Виллы и сборной Англии Эмиля Хески. Больше всего он запомнился выступлениями за "красных", проведя за них более 150 матчей.

Сейчас 47-летний Хески является советником правления клуба Аполлон из Лимасола.

