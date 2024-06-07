Сына Анчелотти зовут в АПЛ
Помощник тренера Реала Давиде Анчелотти получил предложения самостоятельно возглавить команду.
Лестер и Реймс приглашают Анчелотти-младшего на должность главного тренера, сообщает Relevo. Лестер вышел в АПЛ, но отпустил Энцо Мареску в Челси, а Реймс ищет тренера после ухода вундеркинда Уилла Стилла.
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Давиде Анчелотти отказал обоим клубам, чтобы остаться в штабе отца в Реале. В последние сезоны он прошел путь от тренера по фитнесу до ассистента. Отмечают умение Давиде выстроить коммуникацию с игроками.
Анчелотти-младший давно работает с Карлетто. В Баварии, Наполи и Эвертоне он уже был ассистентом. Во второй приход в Реал Давиде дважды стал чемпионом Испании и дважды выиграл Лигу чемпионов.