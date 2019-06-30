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Сын Зидана стал свободным агентом

10:41 138 Читати українською
Сын Зидана стал свободным агентом
Энцо Зидан / AP

Энцо Зидан, который является старшим сыном Зинедина Зидана, больше не игрок швейцарской Лозанны Спорт.

Лозанна Спорт объявила о прекращении сотрудничества с Энцо Зиданом. Контракт с 24-летним хавбеком был расторгнут по обоюдному согласию, информирует официальный сайт клуба.

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Сын Зинедина Зидана присоединился к Лозанне Спорт в начале 2018 года. Сезон 2018/19 провел на правах аренды в составе испанского Райо Махадаонда, за который сыграл 34 матча и отдал 1 ассист.

К слову, в 2016 году Энцо Зидан сыграл один матч за первую команду Реала и даже забил гол – это произошло в поединке против Леонесы в Кубке Испании. Тот матч так и остался единственным для хавбека в составе первой команды "бланкос".

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