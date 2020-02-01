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Сын Зидана стал игроком Альмерии

09:40 141 Читати українською
Сын Зидана стал игроком Альмерии
Энцо Зидан / Фото из открытых источников

Старший сын наставника мадридского Реала Зинадина Зидана Энцо вернулся в испанское первенство.

Французский полузащитник Энцо Зидан стал игроком испанской Альмерии, сообщает официальный сайт андалусского клуба.

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24-летний вингер, предыдущей командой которого был португальский Авеш, перешел в лагерь представителя Сегунды как свободный агент и заключил контракт до 30 июня текущего года.

Энцо Зидан является воспитанником мадридского Реала, в молодежных командах которого выступал с 2014 по 2017 год и некоторое время работал под руководством отца. После ухода из "королевского клуба" полузащитник защищал цвета Алавеса, Лозанны Спорт и Райо Махадаонды.

В текущем сезоне Энцо сыграл за португальский клуб в 11 матчах и забил 2 мяча. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает футболиста в 700 тысяч евро.

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