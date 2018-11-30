Сын Зидана рассказал о тренерских амбициях своего отца

Энцо Зидан, сын бывшего наставника мадридского Реала Зинедина Зидана, сказал, что его отец обязательно возобновит тренерскую деятельность.

"Сначала было немного странно работать под руководством отца, но потом я привык к этому. Это продолжалось в течение двух с половиной лет. В конце концов у вас есть отношения, такие как игрок и менеджер, и потом дома – это отец и сын.

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Все знают, что мой отец любит футбол и любит тренировать. Нет сомнений, что он вернется. Это его решение.

Сейчас он пользуется всеми преимуществами отдыха, который ему необходим после работы в Реале. Конечно, это прекрасный клуб и все такое, но там трудно работать", – цитирует Энцо AS.

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