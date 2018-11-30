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Сын Зидана рассказал о тренерских амбициях своего отца

20:41 67 Читати українською
Сын Зидана рассказал о тренерских амбициях своего отца
Зинедин и Энцо Зидан / фото из соцсетей

Энцо Зидан, сын бывшего наставника мадридского Реала Зинедина Зидана, сказал, что его отец обязательно возобновит тренерскую деятельность.

"Сначала было немного странно работать под руководством отца, но потом я привык к этому. Это продолжалось в течение двух с половиной лет. В конце концов у вас есть отношения, такие как игрок и менеджер, и потом дома – это отец и сын.

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Все знают, что мой отец любит футбол и любит тренировать. Нет сомнений, что он вернется. Это его решение.

Сейчас он пользуется всеми преимуществами отдыха, который ему необходим после работы в Реале. Конечно, это прекрасный клуб и все такое, но там трудно работать", – цитирует Энцо AS.

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Зинедин Зидан Зинедин Зидан Энцо Зидан Энцо Зидан
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