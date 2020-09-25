Сын Зидана продолжит карьеру в экзотическом чемпионате
Старший сын наставника мадридского Реала Зинедина Зидана продолжает искать свой клуб.
Полузащитник Альмерии Энцо Зидан продолжит карьеру в Марокко. Об этом в своем видеообращении заявил агент футболиста – легендарный когда-то футболист Роберто Карлос.
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25-летний француз станет игроком клуба Видад из Касабланки. В экзотический чемпионат он перейдет на правах свободного агента.
Напомним, с февраля 2020 года Энцо выступал в составе Альмерии – в футболке представителя Сегунды хавбек сыграл 4 матча, результативными действиями не отличался. Transfermarkt оценивает игрока в 550 тысяч евро.
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