Сын Зидана отказался от сборной Франции ради международной карьеры

Французский голкипер Расинга Люка Зидан решил поменять футбольное гражданство.

Сын главного тренера мадридского Реала Зинедина Зидана согласился принять алжирское гражданство и выступать за национальную сборную этой страны, сообщает Marca со ссылкой на газету Echouruk.

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По информации источника, главный тренер сборной Алжира Джамель Бельмади еще до пандемии коронавируса встретился с Зиданом-младшим и уговорил его выступать под флагом родины своих бабушки и дедушки. Люка сможет сыграть за сборную Алжира в квалификации к чемпионату мира 2022.

К слову, Люка Зидан играл за юношеские сборные Франции разных возрастов. Права на 21-летнего голкипера принадлежат Реалу. В текущем сезоне он выступает за Расинг на правах аренды, в 29 матчах Сегунды пропустил 37 мячей.

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