Сын Зидана официально сменил сборную – экс-конкурент Лунина смирился с потерей мечты о Франции
Вратарь Гранады Люка Зидан решил поумерить амбиции, чтобы хоть как-то выступать на международном уровне.
Сын Зинедина Зидана будет выступать за родину предков – Алжир, информирует пресс-служба африканской сборной.
Люка родился в Марселе и на юношеском уровне представлял Францию, но взрослая карьера даже близко не дотягивает до планки легендарного отца. Зидан-младший долго находился в системе Реала, конкурировал с Андреем Луниным, однако за первую команду "сливочных" провел всего 2 матча и умудрился пропустить 4 гола.
Сейчас Люка представляет Гранаду во втором дивизионе Испании, где также не блистает. В 4 турах нового сезона 27-летний вратарь пропустил 10 голов и уселся на скамейку запасных. Впрочем, это не отпугнуло Алжир, который почти гарантировал себе выход на ЧМ-2026. Ожидается, что Зидана вызовут уже на октябрьские матчи отбора против Сомали и Уганды.
