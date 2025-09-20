Сын Зинедина Зидана будет выступать за родину предков – Алжир, информирует пресс-служба африканской сборной.

Люка родился в Марселе и на юношеском уровне представлял Францию, но взрослая карьера даже близко не дотягивает до планки легендарного отца. Зидан-младший долго находился в системе Реала, конкурировал с Андреем Луниным, однако за первую команду "сливочных" провел всего 2 матча и умудрился пропустить 4 гола.

Сейчас Люка представляет Гранаду во втором дивизионе Испании, где также не блистает. В 4 турах нового сезона 27-летний вратарь пропустил 10 голов и уселся на скамейку запасных. Впрочем, это не отпугнуло Алжир, который почти гарантировал себе выход на ЧМ-2026. Ожидается, что Зидана вызовут уже на октябрьские матчи отбора против Сомали и Уганды.

