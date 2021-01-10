"Лучшая школа – школа жизни! Несколько недель, проведенных в Киеве, были очень насыщенными для нас. Но мы и Кий получил столько интересной, жизненно важной информации, что никакая школа и рядом не стоит.

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Кий общался со взрослыми и детьми, услышал українську мову, увидел Деда Мороза и Ко, елку, горки, снег, огромное количество детских аттракционов, "рубился" в футбол, перепробовал множество новых блюд (и сало тоже), сходил в настоящую баню и прыгал в Днепр (температура воды 3 градуса), познал основы финансов и еще много всего, но самое важное – мы провели время втроем, что, конечно же, бесценно", – поделился Левченко в своем Instagram.

Напомним, Евгений свое время вызывался в сборную Украины и провел в составе "сине-желтых" 9 матчей. Левченко завершил карьеру в 2012 году, после чего стал телеэкспертом.

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