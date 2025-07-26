Далеко не всегда талант передается от отца к сыну. Так случилось и с семьей Тотти: сыну Франческо Кристиану так и не удалось найти себя в большом футболе. Как информирует La Repubblica, он решил прекратить попытки достичь результата на этом поприще и завершил карьеру. Тотти-младший будет трудоустроен в агентскую контору своего отца.

Тотти шокировал голом с центра поля – видео шедевра от любителя гастролей по России

Кристиан Тотти начал играть в молодежных командах Ромы, дойдя до команды U-18. В 2023 году он перешел во Фрозиноне, а в январе следующего года – во вторую команду Райо Вальекано.

Он завершал карьеру в Авеццано и Ольбии.

Интер допустил коронацию Конте, тяжелый год украинцев, крах Милана, сенсационные звезды и бомбардиры – обзор сезона Серии А