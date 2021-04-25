Создается впечатление, что в киевском Динамо могут не переживать за пост номер один в ближайшие несколько лет.

Голкипер Динамо U-15 Вячеслав Суркис, который является сыном Григория Суркиса, стал одним из героев поединка Элит-Лиги ДЮФЛУ против Карпат. Киевляне обыграли соперника со счетом 1:0 благодаря голу Кирилла Пашко, но вратарь "бело-синих" тоже сумел себя проявить.

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Суркис сделал несколько сэйвов, самый эффектный из которых был на 27-й минуте. Вячеслав взял пенальти, зафиксировав мяч в правом нижнем углу. Буквально через несколько минут после этого динамовцы забили победный гол и продолжают лидировать в чемпионате.

Заметим, Вячеслав Суркис уже не впервые отмечается отраженным пенальти. В частности, недавно он выиграл серию 11-метровых, а еще раньше становился лучшим вратарем международного турнира.