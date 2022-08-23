Сын Суркиса покинул Динамо и стал игроком Зари
13:38 - Читати українською
Вячеслав Суркис, сын Григория Суркиса, проведет сезон 2022/23 в составе луганской Зари.
16-летний голкипер оказался в заявке Зари на новый сезон, сообщает официальный сайт УПЛ.
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Луганский клуб не сообщал о переходе Вячеслава Суркиса. Юного вратаря заявили по заявке Б.
Напомним, что Вячеслав – сын бывшего президента УАФ и вице-президента УЕФА Григория Суркиса. Юный вратарь выступал исключительно за юношеские команды Динамо.
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