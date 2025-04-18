"Честно говоря, я с детства увлекался футболом: дома всегда были темы о футболе, футбольные каналы, с отцом дома играл.

"Клуб это заметил": Буяльский раскрыл детали переговоров по новому соглашению с Динамо

Еще видел, как мой отец когда-то играл на воротах, и мне понравилось. Но начал я в поле, кажется, нападающим, а потом, помню, был момент, что настолько устал бегать и попросил тренера стать на ворота. После этого в поле я уже не вернулся", – признался Вячеслав Суркис в интервью Tribuna.

Напомним, отцом футболиста является Григорий Суркис – бывший глава Федерации футбола Украины в 2000-2012 гг. и президент Динамо в 1998-2002 гг. В нынешнем сезоне 19-летний вратарь сыграл 28 матчей за юношескую команду киевлян и пропустил 12 голов.

Шовковский воспитывает Бражка, или Почему Суркис "дал в штангу"