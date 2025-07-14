18-летний Джесси Снейдер подписал свой первый в жизни профессиональный контракт – с Утрехтом. Как информирует официальный сайт клуба, соглашение рассчитано до лета 2028 года. Оно также предусматривает возможность продления еще на год.

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Джесси – атакующий полузащитник, как и его отец – последние несколько лет играл за команды академии Утрехта. "Это мечта, ставшая реальностью. С тех пор, как я присоединился к академии Утрехта, я упорно работал, чтобы достичь этого момента. Подписание моего первого профессионального контракта – это не только награда, но и начало нового этапа. Я хочу продолжать развиваться и, прежде всего, сыграть как можно больше игрового времени за "молодежку" Утрехта в следующем сезоне", – отметил Снейдер-младший.