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Сын Симеоне стал игроком Ибицы

06:00 89 Читати українською
Сын Симеоне стал игроком Ибицы
Джанлука Симеоне / фото из соцсетей

Аргентинский нападающий Джанлука Симеоне продолжит карьеру в Испании.

Сын главного тренера мадридского Атлетико Диего Симеоне подписал контракт с Ибицой, сообщает пресс-служба клуба.

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Отмечается, что тренерский штаб рассчитывает, что 21-летний форвард сможет выступать за основную и резервную команды. К слову, Ибица выступает в испанской Сегунде Б.

Напомним, Джанлука уже выступал в Европе. В 2018 году сын Диего Симеоне перешел во Фрозиноне, однако в итальянской Серии А нападающий так и не отметился голами. Также аргентинец выступал за Ривер Плейт с 2018 по 2019 год.

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Испания Ибица Ибица Диего Симеоне Диего Симеоне Джанлука Симеоне Джанлука Симеоне
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