Джулиано Симеоне связал свою судьбу с мадридским Атлетико, который возглавляет его отец – Диего Симеоне.

17-летний нападающий подписал с "матрасниками" свой первый профессиональный контракт, о чем сам сообщил в Twitter.

Сын Клисманна присоединился к Лос-Анджелес Гэлакси

Симеоне-младший воспитывался в структуре Атлетико. Его отец возглавляет первую команду мадридцев с 2011 года, выиграв с клубом чемпионат и Кубок Испании, Лигу Европы. Пока Джулиано Симеоне продолжит выступления в составе U-19.

Добавим, что у Диего Симеоне есть два старших сына, которые также стали профессиональными футболистами – Джованни играет за Кальяри, а Джанлука за Ибицу.

Мадридське прокляття: Роналдінью, Гвардіола, Неймар і Мессі йшли після чемпіонства Реала