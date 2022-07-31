"Джмели" надеются закрыть трансфер Джованни Симеоне до конца следующей недели, сообщает Marca.

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Заменить Холанда в Дортмунде должен был Алле, однако у 31-миллионного новичка обнаружили опухоль яичка. Боруссии приходится снова выходить на рынок, и кандидатура 27-летнего Симеоне кажется вполне достойной. В прошлом сезоне Чолито с 17 голами занял четвертое место в гонке бомбардиров Серии А. Его выкуп обошелся Вероне в 12 млн евро, однако аргентинца готовы сразу перепродать с выгодой.

Боруссия хочет быстро договориться о переходе Симеоне, поскольку претендентов на форварда хватает. Ювентус, Наполи и Севилья также проявляли интерес к бомбардиру Вероны.

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