Сын Симеоне может стать жертвой обмена между Фиорентиной и российским грандом

Фиорентина не оставляет надежд усилить атаку форвардом Зенита Сердаром Азмуном.

Итальянский клуб готов пожертвовать собственным нападающим Джованни Симеоне, сообщает Areanapoli.

Фиорентина определилась с новым тренером, – СМИ

Аргентинец текущий сезон проводит в аренде за Кальяри. Если сардинцы летом не выкупят 24-летнего форварда, то Фиорентина вернет его обратно и использует в своих целях. "Фиалки" давно охотятся на звезду Зенита Сердара Азмуна, но питерцы не спешат отдавать нападающего. Возможно, обмен на Симеоне-младшего сможет изменить ход переговоров.

Добавим, что цена игрока Фиорентины за Transfermarkt составляет 13,5 млн евро. Азмун дороже сына Диего Симеоне ровно на миллион – 14,5.

Холанд – в Реал, Бензема – в Борусію: 10 вражаючих обмінів, які можуть підірвати трансферний ринок