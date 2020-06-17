toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
МИНАЙ - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ СЕРГЕЙ РЕБРОВ БАВАРИЯ ТРАНСФЕРЫ

Сын Симеоне может стать жертвой обмена между Фиорентиной и российским грандом

12:43 88 Читати українською
Сын Симеоне может стать жертвой обмена между Фиорентиной и российским грандом
Джованни Симеоне / Getty Images

Фиорентина не оставляет надежд усилить атаку форвардом Зенита Сердаром Азмуном.

Итальянский клуб готов пожертвовать собственным нападающим Джованни Симеоне, сообщает Areanapoli.

Фиорентина определилась с новым тренером, – СМИ

Аргентинец текущий сезон проводит в аренде за Кальяри. Если сардинцы летом не выкупят 24-летнего форварда, то Фиорентина вернет его обратно и использует в своих целях. "Фиалки" давно охотятся на звезду Зенита Сердара Азмуна, но питерцы не спешат отдавать нападающего. Возможно, обмен на Симеоне-младшего сможет изменить ход переговоров.

Добавим, что цена игрока Фиорентины за Transfermarkt составляет 13,5 млн евро. Азмун дороже сына Диего Симеоне ровно на миллион – 14,5.

Холанд – в Реал, Бензема – в Борусію: 10 вражаючих обмінів, які можуть підірвати трансферний ринок

blog_ava
Минай – Динамо: онлайн-трансляция полуфинала Кубка Украины – интересные изменения от Михайличенко
13:50
680
Теги
Италия Зенит Зенит Россия Трансферы Джованни Симеоне Джованни Симеоне Фиорентина Фиорентина
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
56
мин
Айнтрахт Франкфурт
19:30
Шальке
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук