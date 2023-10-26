"Раньше я не очень развивал свою украинскую сторону, но как только началась война, я почувствовал, что это моя обязанность. Потому что реальность такова, что быть украинцем сейчас – это быть под угрозой. Поэтому украинцам действительно нужно собраться вместе и показать, почему мы важны как страна, почему мы важны как народ.

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Большую часть своей истории Украина находится под влиянием внешних сил – Речь Посполитая с запада, московиты с востока, затем османы с юга. Все воюют за эту землю, и это в определенном смысле почти повторяется, потому что у нас есть эта внешняя сила, которая пытается претендовать на наши земли, поставить под угрозу нашу свободу, но мы не уйдем без боя.

Я пока еще не могу разговаривать с отцом на украинском, могу использовать несколько слов в разговоре. Думаю, для него это показывает, что я принимаю инициативу. Для меня важно, что я украинец. Я наконец-то подкрепляю это действиями. Слава Украине!" – сказал Джордан Шевченко в интервью Голосу Америки.

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