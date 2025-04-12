Юношеский кубок Англии, 1/2 финала

Манчестер Сити U-18 – Уотфорд U-18 – 1:0

Гол: Ворхерст, 3

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В полуфинале Юношеского кубка Англии Уотфорд на выезде играл с Манчестер Сити. "Горожане" забили уже на 3-й минуте и удержали победный счет до завершения игры. В составе гостей вышел вингер сборной Украины Кристиан Шевченко и провел на поле 73 минуты.

Сын президента УАФ имел несколько убийственных моментов для взятия ворот и мог стать героем своей команды, однако не сумел их реализовать. Как следствие, Уотфорд прекратил борьбу в турнире – дальше идет Ман Сити, который в финале сыграет со сверстниками из Астон Виллы.

Напомним, в текущем сезоне Шевченко-младший сыграл в 24 матчах во всех турнирах (19 – в старте), в которых забил десять голов. В юношеском Кубке Англии провел 3 игры, без результативных действий.