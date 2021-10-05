Кай Руни доказывает, что получил место в академии Манчестер Юнайтед не только благодаря звездному отцу.

Старший сын бывшего капитана и лучшего бомбардира в истории Манчестер Юнайтед уже феерит на детском уровне.

Сын Бекхэма дебютировал в профессиональном футболе

Накануне Кай Руни в составе команды U-12 играл против сверстников из Ливерпуля. Юные манкунианцы уступили со счетом 4:5, но Руни-младший записал в свой актив все четыре гола своей команды.

Добавим, что Уэйн Руни отдал своего сына в академию Манчестер Юнайтед в декабре прошлого года. Летом одноклубником Кая стал еще один сын легенды МЮ – Криштиану Роналду-младший.

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