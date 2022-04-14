Сын Роналду с футболкой Манчестер Юнайтед / фото из открытых источников

Роналду-младший сыграл за Манчестер Юнайтед U-12 в поединке против Жироны Сабат и помог разбить соперника.

Сын Роналду на камеру признал, что Манчестер Юнайтед – дерьмо

Один из голов забил сын Криштиану, замкнув навес со штрафного. После этого юный Роналду отпраздновал взятие ворот в стиле своего отца – по стадиону прозвучало знаменитое "сиу".

Добавим, что поединок завершился победой Манчестер Юнайтед U-12 со счетом 5:0, а сын Роналду забил последний гол во встрече.

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#ATENCIÓN | Así fue el gol de Cristiano Ronaldo Jr. en el MIC



¡El pequeño celebró el tanto como su padre!



@PabloPlanas13 pic.twitter.com/hGmQdX9f0p — Con Ñeque! (@DeportesPU) April 13, 2022