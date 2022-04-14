Сын Роналду отличился голом за Манчестер Юнайтед и отметил в стиле отца
14:04 - Читати українською
Криштиану Роналду-младший продолжает дело отца в составе детской команды Манчестер Юнайтед.
Роналду-младший сыграл за Манчестер Юнайтед U-12 в поединке против Жироны Сабат и помог разбить соперника.
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Один из голов забил сын Криштиану, замкнув навес со штрафного. После этого юный Роналду отпраздновал взятие ворот в стиле своего отца – по стадиону прозвучало знаменитое "сиу".
Добавим, что поединок завершился победой Манчестер Юнайтед U-12 со счетом 5:0, а сын Роналду забил последний гол во встрече.
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