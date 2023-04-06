Сын Роналдиньо произвёл настоящий фурор в первом матче за команду на Средиземноморском кубке (MIC). Соответствующее видео опубликовал ресурс Relevo.

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Он начал матч на позиции правого вингера и закончил на позиции левого. И хоть его действия не привели к голу, специалисты на трибунах оценили активность и технику бразильца. Сообщается, что на правом фланге у него получалось намного лучше, чем на левом.

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