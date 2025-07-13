Звездой матча стал Робиньо-младший, сын легендарного экс-форварда Реала и Манчестер Сити Робиньо. 17-летний юноша дебютировал в составе Сантоса под седьмым номером, и на 74-й минуте оформил голевую передачу.

Ремонтирует телевизоры и радиоприемники – Робинью в тюрьме устроили "крещение", он надеется на условно-досрочное

Эта встреча также ознаменовалась долгожданным возвращением Неймара на поле после травмы. Форвард сборной Бразилии забил первый мяч своей команды с пенальти – этот гол стал для него первым за четыре месяца. Сантос победил со счетом 3:1.

Тем временем в Интернете напомнили, как Неймар, будучи мальчиком, брал автографы у Робиньо. После матча с Деспортивой Ферровиария Ней опубликовал в своем Instagram сообщение, посвятив его дебюту Робиньо-младшего за Сантос: "Твой отец позаботился обо мне, а я позабочусь о тебе".

Estreia do Robinho Jr com assistência pic.twitter.com/52oDZJNMun — sfc.editx (@sfc_editx) July 11, 2025