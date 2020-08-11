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Сын Ривалдо попал в сферу интересов Динамо, – СМИ

10:55 - Читати українською
Сын Ривалдо попал в сферу интересов Динамо, – СМИ
Ривалдинью (слева) / Prosport.ro

Сын легендарного форварда сборной Бразилии может продолжить карьеру в Украине.

Нападающий румынского клуба Виторул Ривалдинью попал в сферу интересов киевского Динамо, сообщает издание Prosport.ro.

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25-летний форвард находится в расширенном трансферном списке киевлян. Отмечается, что в услугах бразильца лично заинтересован главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу, который неоднократно посещал матчи Виторула и собственными глазами видел футболиста в деле.

Однако, киевлянам, в случае попытки подписать Ривалдинью, придется выдержать серьезную конкуренцию со стороны Краковии и Легии, которые также заинтересованы в подписании бразильца.

Кроме польских клубов предментний интерес к футболисту проявляют также клубы из ОАЭ, однако ближе других к его подписания находится именно Краковия, которая уже получила разрешение провести переговоры относительно контракта с футболистом. Существенно облегчает для поляков ситуацию и наличие у Ривалдинью испанского паспорта – он не будет считаться легионером.

Напомним, бразилец начал профессиональную карьеру футболиста в 2014 году в бразильской команде Можи-Мирин. Впоследствии выступал за португальскую Боавишту, бразильские Интернасьонал и Пайсанду, бухарестское Динамо и Левски, а в 2019 году перешел в Виторул. Transfermarkt оценивает игрока в 1,1 млн евро.

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