Сын Рикардо Фати выступил в статусе переводчика для своего отца в послематчевом интервью – трогательное видео

Сын полузащитника Анкарагюджю Рикардо Фати помог своему отцу дать послематчевое интервью.

Сын полузащитника Анкарагюджю Рикардо Фати выступил в статусе переводчика отца после матча 6-го тура турецкой Суперлиги против Генчлербирлиги (2:1), сообщает beIN Sports.

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Хавбек был заменен на 88-й минуте, а после игры дал интервью, во время которого слова отца на турецкий язык переводил его сын.

Отметим, 33-летний Фати выступает за Анкарагюджю с 2018 года. В нынешнем сезоне полузащитник сыграл в 6 матчах чемпионата Турции и заработал 2 желтые карточки. Анкарагюджю после 6 туров набрал 8 очков и занимает 11-е место в турецкой Суперлиге.

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