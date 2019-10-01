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Сын Рикардо Фати выступил в статусе переводчика для своего отца в послематчевом интервью – трогательное видео

16:05 28 Читати українською
Сын Рикардо Фати выступил в статусе переводчика для своего отца в послематчевом интервью – трогательное видео
Рикардо Фати / Aksam

Сын полузащитника Анкарагюджю Рикардо Фати помог своему отцу дать послематчевое интервью.

Сын полузащитника Анкарагюджю Рикардо Фати выступил в статусе переводчика отца после матча 6-го тура турецкой Суперлиги против Генчлербирлиги (2:1), сообщает beIN Sports.

В Бразилии сыграли один из самых результативных матчей в истории футбола – впечатляющий счет 56:0

Хавбек был заменен на 88-й минуте, а после игры дал интервью, во время которого слова отца на турецкий язык переводил его сын.

Отметим, 33-летний Фати выступает за Анкарагюджю с 2018 года. В нынешнем сезоне полузащитник сыграл в 6 матчах чемпионата Турции и заработал 2 желтые карточки. Анкарагюджю после 6 туров набрал 8 очков и занимает 11-е место в турецкой Суперлиге.

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