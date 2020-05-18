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Сын Реброва наделал шума во время матча Ференцвароша – досталось игроку сборной Венгрии

20:06 172 Читати українською
Сын Реброва наделал шума во время матча Ференцвароша – досталось игроку сборной Венгрии
Сергей Ребров / фото: ФК Ференцварош

Ференцварош, который возглавляет украинец Сергей Ребров, продолжает готовиться к возобновлению сезона.

Маленький сын наставника венгерской команды стал настоящей звездой тренировочного матча команды своего отца. Правда Никита Ребров "зажигал" не на поле, а на трибунах.

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Похоже, мальчик особенно симпатизирует голкиперу Денешу Дибушу. Ребров-младший не давал покоя вратарю сборной Венгрии, повторяя, что всех вокруг зовут Дибуш.

Добавим, что сын Реброва не в первый раз привлекает к себе внимание венгерских СМИ. Недавно Ференцварош также опубликовал видео, где мальчик помогает 45-летнему наставнику "Фради" во время тренировки, подавая мячи.

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Никита Ребров активно помогает отцу на тренировках:

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Сергей Ребров Сергей Ребров Венгрия Украинцы за рубежом Мир Ференцварош Ференцварош футбольные курьёзы Видеоновости Денеш Дибуш Денеш Дибуш
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