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Сын погибшего в автокатастрофе Рейеса перешел в Реал – Перес взял его под свою опеку

20:59 103 Читати українською
Сын погибшего в автокатастрофе Рейеса перешел в Реал – Перес взял его под свою опеку
Хосе Рейес Лопес / фото из соцсетей

Старший сын Хосе Антонио Рейеса, который разбился в ДТП, стал игроком мадридского Реала.

Об этом событии сообщил сам Хосе Рейес Лопес на своей странице в Инстаграм.

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Перспективный нападающий будет выступать на детскую команду мадридцев. Интересно, что его переход был согласован еще до трагедии. 12-летний форвард, который ранее выступал за Леганес, ярко проявил себя на турнире La Liga Promises, где стал лучшим бомбардиром.

Отметим, что на похоронах Хосе Антонио Рейеса президент Реала Флорентино Перес пообещал, что будет заниматься Лопесом, пока он не достигнет 18-летнего возраста.

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Хосе Антонио Рейес Хосе Антонио Рейес Испания Флорентино Перес
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