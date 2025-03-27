Сын легендарного Ромарио перешел в клуб Первой лиги Украины.

Клуб Первой лиги готовится к сенсационному трансферу сына легенды сборной Бразилии

ЮКСА из Тарасовки уже заиграла Ромариньо в товарищеской встрече против винницкой Нивы. Правда, команда в Instagram до сих пор загадочно подписывает игрока в заявке на матч как "потенциального новичка" и не объявляет о переходе официально.

Напомним, что последним клубом 31-летнего Ромариньо была бразильская Америка. Карьера у сына чемпиона мира-1994 не такая успешная, как у отца, однако до этого он поиграл в Боливии, Японии и ряде бразильских команд, в частности в Васко да Гама. Действует новичок ЮКСИ в основном на позиции центрального форварда, но способен сыграть и на правом фланге нападения.

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