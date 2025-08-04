Майкл Оуэн, бывший форвард Ливерпуля, Реала и сборной Англии, рассказал о трагедии в семье – его сын Джеймс был вынужден попрощаться с мечтой стать футболистом из-за редкой генетической болезни глаз.

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Как сообщает Sportbible, Джеймсу, второму ребенку Майкла и Луизы Бонсолл, диагностировали болезнь Штаргардта еще в 8 лет. Это прогрессивное заболевание сетчатки, поражающее макулу – часть глаза, ответственную за цветное зрение и детализацию. Симптомы включают размытое зрение, слепые пятна и сложность в узнавании лиц. На сегодня болезнь остается неизлечимой.

Оуэн признался, что изначально верил в футбольный потенциал сына: "Когда он был еще маленьким, и зрение было немного лучше, а поля – меньше, он был очень-очень хорошим. Я говорил отцу, жене и всем: "У него настоящий шанс стать футболистом". Но после диагноза все постепенно сошло на нет. Он мужественно это принял. Если бы я мог отдать ему свои глаза – я бы это сделал. Я бы заплатил каждый цент, чтобы Джеймс снова мог видеть".

Сам Джеймс ранее признавался на телевидении: "Каждый мечтает стать футболистом в детстве, поэтому это было очень тяжело. Особенно когда проблема настолько близко. Пришлось смириться. Было непросто, я долго с этим боролся".

Напомним, что Майкл Оуэн получил самую престижную индивидуальную награду в мире футбола – "Золотой мяч" в 2001 году

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