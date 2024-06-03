Лионель Месси провел очередной результативный матч за Интер Майами, но в центре внимания оказался его сын. Пока команд не было на поле, Матео с сыном Суареса решил поиграть в американский футбол.

Сын Месси забил 5 голов в одном матче – видео шедевров в стиле отца

Парень имитировал квотербека, забрасывая мяч партнеру. А потом в падении принял обратный пас. Переезд в США ощутимо повлиял на интересы семейства Месси. Сын может "изменить" отцу и выбрать другой вид футбола.

What if Mateo ends up playing another sport pic.twitter.com/0nUj72L1ms — Leo Messi Fan Club (@WeAreMessi) June 3, 2024

Месси уехал в Интер Майами завершать карьеру и планировать дальнейшую жизнь в США. Лионелю создали идеальные условия, собрав в команду его друзей: Суареса, Альбу и Бускетса.