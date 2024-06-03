Сын Месси намекает на большую "измену" – видео неожиданных навыков
22:33 - Читати українською
Матео Месси – второй сын Лионеля – показал задатки в другом виде спорта.
Лионель Месси провел очередной результативный матч за Интер Майами, но в центре внимания оказался его сын. Пока команд не было на поле, Матео с сыном Суареса решил поиграть в американский футбол.
Сын Месси забил 5 голов в одном матче – видео шедевров в стиле отца
Парень имитировал квотербека, забрасывая мяч партнеру. А потом в падении принял обратный пас. Переезд в США ощутимо повлиял на интересы семейства Месси. Сын может "изменить" отцу и выбрать другой вид футбола.
Месси уехал в Интер Майами завершать карьеру и планировать дальнейшую жизнь в США. Лионелю создали идеальные условия, собрав в команду его друзей: Суареса, Альбу и Бускетса.
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