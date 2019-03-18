Сын Марсело в составе детской команды Реала проиграл Барселоне 0:6 – бразилец не впервые стал свидетелем такого фиаско

Не только основная команда Реала испытывает проблемы в сезоне 2018/19. У детской команды "бланкос" дела тоже идут не слишком хорошо, в чем убедился защитник Реала Марсело.

Защитник Реала Марсело посетил "малое Класико" Реал – Барселона, участие в котором принял сын 30-летнего бразильца.

Поединок не принес радости как самому Марсело, так и его сыну. 9-летний мальчик и его одноклубники уступили своим сверстникам из Барселоны с неприличным счетом 0:6.

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Интересно, что это не первое подобное фиаско детской команда Реала в матче с принципиальным соперником. Несколько месяцев назад Реал уже опозорился в поединке против Барселоны со счетом 1:6. Марсело тоже присутствовал на той игре.

Напомним, основная команда Реала в этом сезоне проиграла 3 из 4-х Эль Класико: 1:5 (Примера), 2 2, 0:3 (Кубок Испании) и 0:1 (Примера).

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