Нападающий молодежной команды Реала Энцо Алвеш Виейра сделал важный вклад в победу над Атлетико (1:0).

Команда "сливочных" до 19 лет разобралась со своими сверстниками из Атлетико, выиграв со счетом 1:0. Единственный гол был забит на 83 минуте, а его автором стал Либерто Наваскуэс.

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Ассистировал партнеру по Реалу Энцо Алвеш Вийера, сын легенды клуба Марсело. Юный нападающий получил пас от Наваскуэса, шикарным пасом пяткой отдал ему обратную передачу, а Либерто положил мяч в сетку. Ассист сына Марсело сравнили в соцсетях с легендарным пасом Гути, который он отдал на Карима Бензема в матче с Депортиво в сезоне 2009/10.

Стоит заметить, что Энцо Алвеш любит обижать Атлетико. В активе юной звезды 12 голов и два ассиста в 10 матчах против "матрасников", которые он оформил, выступая за различные молодежные команды Реала.

Энцо на трибунах поддерживал отец, а также присутствовал весь тренерский штаб "сливочных" во главе с Анчелотти.

К слову, в чемпионате Испании U-19 Реал опережает Атлетико на три пункта после 26 туров.

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