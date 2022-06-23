В семье хавбека "горняков" Майкона, выступающего ныне на правах аренды за Коринтианс, едва не случилась трагедия.

Майкон с женой и детьми / Фото из соцсетей

У младшего сына Майкона, двухлетнего Зайона, случились фибрильные судороги, и его срочно пришлось доставить в больницу, сообщает Terra.

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Семья "горняка" гостила в доме родителей жены футболиста Лиары. На рассвете Зайону внезапно стало плохо, он громко кричал, а температура поднялась до 40 градусов. В больнице медицинская помощь понадобилась также тестю и теще Майкона, которым, из-за сильных переживаний, также стало плохо.

Напомним, арендное соглашение Майкона с Коринтиансом действует до 31 декабря 2022 года, а его контракт с Шахтером – до 31 декабря 2025 года. Transfermarkt оценивает игрока в 7 млн евро.

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