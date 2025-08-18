Чемпионат Венгрии 2025/26, 4-й тур

МТК Будапешт – Дьер – 2:7

Голы: Молнар, 31, Юрина, 60 – Штефуль, 15, Крпич, 29, Виталиш, 33, Бенбуали, 45+2, 68, Гусар, 77, Пищур, 82

Удаление: Виталиш, 65 (МТК)

Сын легенды Волыни голом спас команду от поражения в Европе – ВИДЕО

Украинский нападающий Дьора Александр Пыщур помог венгерской команде разгромить будапештский МТК. 20-летний сын легендарного игрока Волыни оформил последний гол своей команды во встрече и зафиксировал на табло счет 7:2.

Добавим, что в составе МТК в этой встрече играл бывший защитник киевского Динамо Тамаш Кадар.

