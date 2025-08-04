Чемпионат Венгрии 2025/26, 2-й тур

Дьёр – Уйпешт – 1:1

Голы: Пищур, 90+4 – Беридзе, 89

Удаления: Лаку, 40 (Уйпешт)

В матче венгерского чемпионата встретились Дьёр и Уйпешт. В составе хозяев был и украинец Олекасандр Пищур, который начинал игру на замене. Первый тайм голов не подарил, но Уйпешт остался в меньшинстве после прямой красной для Лака.

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Несмотря на неравные составы, именно Уйпешт вышел вперед аж в конце матча – Беридзе навесил с левого фланга, вратарь слишком далеко вышел и умудрился не поймать мяч в руки – 0:1 на 89-й минуте. Дьёр понесся отыгрываться и сделал это на 90+4 минуте. Забил Александр Пищур, который вышел на замену и ударом в касание замкнул фланговую передачу Владой.

Добавим, что для украинца этот гол стал первым в 4 матчах текущего сезона за Дьёр – всего он провел 44 минуты на поле. Интересно, что Пищур является сыном легенды Волыни Александра Пищура.