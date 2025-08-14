Эльче официально объявил о трансфере аргентинского полузащитника Федерико Редондо из Интер Майами, где выступает Лионель Месси. Футболист подписал контракт с клубом Ла Лиги до июня 2030 года. Сумма сделки составила 2 миллиона евро.

Федерико Редондо свою профессиональную карьеру начал в Аргентинос Хуниорс, где дебютировал в 2022 году и быстро зарекомендовал себя как один из самых перспективных молодых игроков Южной Америки. В 2024 году перешел в Интер Майами, с которым выступал в МЛС, получил международный опыт и принял участие в первом розыгрыше Клубного чемпионата мира-2025.

Редондо имеет опыт выступлений за молодежные сборные Аргентины, а также получал вызовы в национальную команду.

Отметим, что новичок Эльче является сыном легенды Реала Фернандо Редондо, который в составе Реала трижды выигрывал Лигу чемпионов и дважды – Ла Лигу.

