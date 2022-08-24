Харви Невилл подписал первый профессиональный контракт и будет выступать под руководством своего отца в Интере Майами.

Правый защитник Харви Невилл переведен в первую команду Интера Майами, которую тренирует Фил Невилл. Соглашение рассчитано до старта сезона-2024 и содержит опцию продления еще на 2 года. Об этом сообщили на Instagram-странице клуба.

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Это уже третий игрок Интера, который этим летом пошел на повышение. 20-летний Харви Невилл выступает на позиции правого защитника. Такое же амплуа было у его дяди Гарри, работающего экспертом на телевидении. Фил Невилл за время карьеры тоже неоднократно играл на этой позиции.

Интер Майами, которым владеет Дэвид Бекхэм, занимает 6 место в Восточной конференции МЛС.

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