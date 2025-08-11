Дебютант украинской Премьер-лиги договорился о сотрудничестве с 20-летним фулбеком Алексеем Гусевым, сообщает официальный сайт Динамо. Игрок будет выступать за Кудривку на правах аренды, которая рассчитана до конца текущего сезона.

Стоит отметить, что Алексей является сыном легендарного экс-футболиста Динамо Олега Гусева, который ныне является ассистентом Александра Шовковского в тренерском штабе киевлян. В кампании 2024/25 Алексей Гусев на правах аренды выступал за Зарю и Металлист 1925, однако в обоих клубах закрепиться не сумел, сыграв всего 8 матчей за сезон.

К слову, в двух стартовых турах УПЛ Кудривка набрала три очка. Новички чемпионата сенсационно победили Александрию (3:1) и уступили Заре (1:2).

