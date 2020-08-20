Сын Клисманна присоединился к Лос-Анджелес Гэлакси

Калифорнийский клуб на своем официальном сайте объявил о подписании 23-летнего стража ворот. Никаких подробностей контракта не сообщается.

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Последним клубом Клинсманна был швецарський Санкт-Галлен, который он покинул на правах свободного агента. На раннем этапе карьеры вратарь попал в систему Баварии, однако закрепиться в мюнхенском гранде не смог. После этого были попытки проявить себя в американских клубах и приглашение от Герты летом 2017 года – снова неудача.

Добавим, что Джонатан является сыном Юргена Клинсманна, легендарного чемпиона мира 1990 года в составе сборной Германии. Правда, Клинсманн-младший еще с юношеских лет защищает цвета США.

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